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"Готуємо новини". Зеленський анонсував домовленості щодо нової західної зброї для ЗСУ видео

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07.09.2023, 22:09
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Президент Володимир Зеленський анонсував домовленості вже цього місяця щодо нової західної зброї для українських сил. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Він не уточнив, яку саме зброю та від якої країни може отримати Україна.

"За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України. Готуємо новини", – заявив Зеленський.

  • Вчора глава МЗС Кулеба сказав, що вони з Блінкеном "окремо зупинилися" на питанні надання Україні ракет великого радіуса дії ATACMS. Кулеба зазначив, що "ця опція залишається відкритою".
  • Також Україна все ще сподівається, що Німеччина ухвалить рішення щодо надання Києву далекобійних ракет Taurus. Щодо цієї зброї Кулеба теж сказав, що питання "абсолютно не закрите".

Читайте також: Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі і зброї

Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійськова допомогазброя
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