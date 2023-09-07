Президент Володимир Зеленський анонсував домовленості вже цього місяця щодо нової західної зброї для українських сил. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Він не уточнив, яку саме зброю та від якої країни може отримати Україна.

"За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України. Готуємо новини", – заявив Зеленський.

Вчора глава МЗС Кулеба сказав, що вони з Блінкеном "окремо зупинилися" на питанні надання Україні ракет великого радіуса дії ATACMS. Кулеба зазначив, що "ця опція залишається відкритою".

Також Україна все ще сподівається, що Німеччина ухвалить рішення щодо надання Києву далекобійних ракет Taurus. Щодо цієї зброї Кулеба теж сказав, що питання "абсолютно не закрите".

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