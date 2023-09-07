Президент Володимир Зеленський анонсував домовленості вже цього місяця щодо нової західної зброї для українських сил. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
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Він не уточнив, яку саме зброю та від якої країни може отримати Україна.
"За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України. Готуємо новини", – заявив Зеленський.
- Вчора глава МЗС Кулеба сказав, що вони з Блінкеном "окремо зупинилися" на питанні надання Україні ракет великого радіуса дії ATACMS. Кулеба зазначив, що "ця опція залишається відкритою".
- Також Україна все ще сподівається, що Німеччина ухвалить рішення щодо надання Києву далекобійних ракет Taurus. Щодо цієї зброї Кулеба теж сказав, що питання "абсолютно не закрите".
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