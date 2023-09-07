Президент Владимир Зеленский анонсировал договоренности уже в этом месяце о новом западном оружии для украинских сил. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Он не уточнил, какое оружие и от какой страны может получить Украина.

"За этот сентябрь должны достичь нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами. Это касается и нового оружия для Украины. Готовим новости", — заявил Зеленский.

Вчера глава МИД Кулеба сказал, что они с Блинкеном "отдельно остановились" на вопросе предоставления Украине ракет большого радиуса действия ATACMS. Кулеба отметил, что "эта опция остается открытой".

Также Украина все еще надеется, что Германия примет решение о предоставлении Киеву дальнобойных ракет Taurus. Относительно этого оружия Кулеба тоже сказал, что вопрос "совершенно не закрыт".

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