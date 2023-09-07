UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Готовим новости". Зеленский анонсировал договоренности о новом западном оружии для ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 22:09
Видео: Офис президента
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

Президент Владимир Зеленский анонсировал договоренности уже в этом месяце о новом западном оружии для украинских сил. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Он не уточнил, какое оружие и от какой страны может получить Украина.

"За этот сентябрь должны достичь нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами. Это касается и нового оружия для Украины. Готовим новости", — заявил Зеленский.

  • Вчера глава МИД Кулеба сказал, что они с Блинкеном "отдельно остановились" на вопросе предоставления Украине ракет большого радиуса действия ATACMS. Кулеба отметил, что "эта опция остается открытой".
  • Также Украина все еще надеется, что Германия примет решение о предоставлении Киеву дальнобойных ракет Taurus. Относительно этого оружия Кулеба тоже сказал, что вопрос "совершенно не закрыт".

Читайте также: Залужный: ВСУ продвигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийоружиевоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 