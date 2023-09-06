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Кулеба: Украина по-прежнему рассчитывает получить ATACMS, эта опция остается открытой

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 22:31
Кулеба: Украина по-прежнему рассчитывает получить ATACMS, эта опция остается открытой - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видео)

На переговорах министра иностранных дела Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена "отдельно остановились" на вопросе предоставления Украине ракет большого радиуса действия ATACMS. Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге.

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"Подробно обсудили предоставление ракет ATACMS. Был очень предметный разговор. Я рад, что эта опция остается открытой", – сказал Кулеба.

Министр выразил надежду, что "дискуссии внутри администрации США закончатся положительным решением".

Также Блинкен на брифинге заявил, что США окажут Украине дополнительную помощь на $1 млрд.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью около $175 млн, в который включены, помимо прочего, снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.

  • 22 июля 2023 года The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщило, что в администрации президента США не произошло никаких изменений и не было никакой предметной дискуссии по поводу поставки Украине ATACMS в течение нескольких месяцев, несмотря на ожидания общества.
  • 27 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина скоро получит самолеты F-16, и что решение по дальнобойным ракетам ATACMS еще не принято. 
Сергей Бережной
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военная помощьдмитрий кулебаЭнтони БлинкенATACMS
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