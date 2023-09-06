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Кулеба: Україна, як і раніше, розраховує отримати ATACMS, ця опція залишається відкритою

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 22:31
Кулеба: Україна, як і раніше, розраховує отримати ATACMS, ця опція залишається відкритою - Фото
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба (Фото - скріншот з відео)

На переговорах міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена "окремо зупинилися" на питанні надання Україні ракет великого радіусу дії ATACMS. Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу.

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"Докладно обговорили надання ракет ATACMS. Була дуже предметна розмова. Я радий, що ця опція залишається відкритою", – сказав Кулеба.

Міністр висловив сподівання, що "дискусії всередині адміністрації США закінчаться позитивним рішенням".

Також Блінкен на брифінгу заявив, що США нададуть Україні додаткову допомогу на $1 млрд.  

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю близько $175 млн, до якого включені, крім іншого, снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams.

  • 22 липня 2023 року The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що в адміністрації президента США не відбулося жодних змін і не було жодної предметної дискусії з приводу постачання Україні ATACMS протягом кількох місяців, попри очікування суспільства.
  • 27 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україна скоро отримає літаки F-16, і що рішення щодо далекобійних ракет ATACMS ще не прийнято.
Сергій Бережний
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Дмитро Кулебавійськова допомогаентоні блінкенatacms
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