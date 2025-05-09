Британия введет самый большой за всю историю пакет санкций против теневого флота России

Основная часть санкций будет направлена на танкеры, транспортирующие российскую нефть за пределами официальных маршрутов

Кир Стармер (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 9 мая объявит о введении масштабного пакета санкций против 100 судов российских танкеров теневого флота. Об этом сообщает британское правительство.

Речь идет о самом большом санкционном пакете за всю историю, направленном на усиление давления на российскую экономику и защиту критической инфраструктуры Британии и Европы.

В частности, Великобритания введет ограничения против 100 судов, которые с начала 2024 года перевезли нефти на сумму свыше $24 млрд долларов.

В британском правительстве указывают, что деятельность теневого флота представляет потенциальную угрозу для подводной инфраструктуры – в частности, коммуникационных кабелей и трубопроводов.

Санкции также будут касаться лиц и компаний, причастных к функционированию теневого флота.

В заявлении также отмечается, что в результате западных санкций доходы РФ от нефтегазового сектора ежегодно уменьшаются с 2022 года, а экономика страны сталкивается с инфляцией и ростом расходов на оборону.

Кроме санкций, ожидается, что страны JEF (Объединенных экспедиционных сил) голосуют о новом этапе партнерства с Украиной.

Объявление будет сделано на саммите стран-участниц JEF в Осло.

В JEF входят десять стран – Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды и Швеция.