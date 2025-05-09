Британия введет самый большой за всю историю пакет санкций против теневого флота России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 9 мая объявит о введении масштабного пакета санкций против 100 судов российских танкеров теневого флота. Об этом сообщает британское правительство.
Речь идет о самом большом санкционном пакете за всю историю, направленном на усиление давления на российскую экономику и защиту критической инфраструктуры Британии и Европы.
В частности, Великобритания введет ограничения против 100 судов, которые с начала 2024 года перевезли нефти на сумму свыше $24 млрд долларов.
В британском правительстве указывают, что деятельность теневого флота представляет потенциальную угрозу для подводной инфраструктуры – в частности, коммуникационных кабелей и трубопроводов.
Санкции также будут касаться лиц и компаний, причастных к функционированию теневого флота.
В заявлении также отмечается, что в результате западных санкций доходы РФ от нефтегазового сектора ежегодно уменьшаются с 2022 года, а экономика страны сталкивается с инфляцией и ростом расходов на оборону.
Кроме санкций, ожидается, что страны JEF (Объединенных экспедиционных сил) голосуют о новом этапе партнерства с Украиной.
Объявление будет сделано на саммите стран-участниц JEF в Осло.
В JEF входят десять стран – Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды и Швеция.
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