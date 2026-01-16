Британия выделит Украине $26,7 млн на поддержку энергосистемы

Средства нужны на срочный ремонт энергетической инфраструктуры Украины на фоне усиления атак России на гражданское население

Отключение электроэнергии в Киеве после российских ударов в декабре 2025-го (Фото: EPA / Сергей Долженко)

Великобритания 16 января предоставит Украине дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов ($26,7 млн) на ремонт жизненно важной энергетической инфраструктуры. Решение принято на фоне усиления российских атак на энергетику, из-за чего президент Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В правительстве Великобритании подчеркнули, что новая поддержка поможет удовлетворить насущные потребности миллионов украинцев, которые остались без света и тепла из-за длительных атак России. Выделенные средства должны обеспечить критическую поддержку для ремонта, восстановления и защиты энергоснабжения по всей стране.

"Наша поддержка Украины, которая продолжает сопротивляться варварской войне Путина, является непоколебимой. Помощь энергетическому сектору поможет сохранить свет и тепло в домах тогда, когда уязвимые слои населения нуждаются в этом больше всего", – отметила министр иностранных дел Иветт Купер.

Дополнительная поддержка увеличивает общую сумму помощи Британии энергосектору Украины до более 470 млн фунтов (около $618,7 млн), отмечается в заявлении.