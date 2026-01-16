Британія виділить Україні $26,7 млн на підтримку енергосистеми
Велика Британія 16 січня надасть Україні додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів ($26,7 млн) на ремонт життєво важливої енергетичної інфраструктури. Рішення ухвалено на тлі посилення російських атак на енергетику, через що президент Володимир Зеленський оголосив надзвичайний стан. Про це повідомляється на сайті британського уряду.
В уряді Британії підкреслили, що нова підтримка допоможе задовольнити нагальні потреби мільйонів українців, які залишилися без світла та тепла через тривалі атаки Росії. Виділені кошти мають забезпечити критичну підтримку для ремонту, відновлення та захисту енергопостачання по всій країні.
"Наша підтримка України, яка продовжує чинити опір варварській війні Путіна, є непохитною. Допомога енергетичному сектору допоможе зберегти світло та тепло в домівках тоді, коли вразливі верстви населення потребують цього найбільше", – наголосила міністерка закордонних справ Іветт Купер.
Додаткова підтримка збільшує загальну суму допомоги Британії енергосектору України до понад 470 млн фунтів (близько $618,7 млн), зазначається у заяві.
- 14 січня Зеленський оголосив, що через наслідки російських атак в усій енергетиці України запровадять надзвичайну ситуацію.
- 15 січня Сибіга повідомив, що Україна скликає Енергетичний Рамштайн після російських ударів по енергосистемі країни.
Коментарі (0)