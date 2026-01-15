Україна збирає Енергетичний Рамштайн після російських ударів

Сибіга повідомив про новий формат щодо енергетики, на якому Київ розраховує отримати додаткову підтримку від партнерів

Монумент Незалежності під час блекауту у Києві (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Україна скликає Енергетичний Рамштайн після російських ударів по енергосистемі країни, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"На доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання", – розповів чиновник.

Читайте також Продажі акумуляторів LiFePO4 зростають. Чи варто переплатити за них під час блекаутів

Він не навів інших деталей стосовно цього засідання.

Також Сибіга повідомив, що цього тижня Україна отримала великий пакет підтримки на $200 млн від Норвегії на закупівлю газу та обладнання, а Італія вже почала доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 кіловатів) на 1,85 млн євро, які "допоможуть найбільш постраждалим громадам".

"Вже найближчим часом очікуємо нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. Вже завтра [16 січня] будуть новини на цьому напрямі", – розповів глава МЗС.

Він також анонсував додаткові двосторонні пакети допомоги для української протиповітряної оборони, й нові оголошення з цього приводу вже наступного дня.

Раніше президент Володимир Зеленський мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Сьогодні був удар росіян по енергетичному обʼєкту в Харкові: сотні тисяч людей залишилися без світла й тепла. Поінформував Марка про ці обстріли й наші потреби для захисту та зміцнення ППО. Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", – зазначав керівник України.