Україна збирає Енергетичний Рамштайн після російських ударів
Україна скликає Енергетичний Рамштайн після російських ударів по енергосистемі країни, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"На доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання", – розповів чиновник.
Він не навів інших деталей стосовно цього засідання.
Також Сибіга повідомив, що цього тижня Україна отримала великий пакет підтримки на $200 млн від Норвегії на закупівлю газу та обладнання, а Італія вже почала доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 кіловатів) на 1,85 млн євро, які "допоможуть найбільш постраждалим громадам".
"Вже найближчим часом очікуємо нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. Вже завтра [16 січня] будуть новини на цьому напрямі", – розповів глава МЗС.
Він також анонсував додаткові двосторонні пакети допомоги для української протиповітряної оборони, й нові оголошення з цього приводу вже наступного дня.
Раніше президент Володимир Зеленський мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Сьогодні був удар росіян по енергетичному обʼєкту в Харкові: сотні тисяч людей залишилися без світла й тепла. Поінформував Марка про ці обстріли й наші потреби для захисту та зміцнення ППО. Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", – зазначав керівник України.
- "Рамштайн" – формат, у якому з 2022-го збирається контактна група з питань оборони України. Його назва походить від того, що перша й частина наступних зустрічей відбувались на однойменній авіабазі США у Німеччині. Засідання проходять на рівні міністрів оборони України та країн-партнерів й стосуються військової допомоги. Останній такий "Рамштайн" був у грудні, за його результатами партнери зобов'язались надати Україні підтримку обсягом мінімум 19,5 млрд євро.
