Британия закупит 12 истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие

Кир Стармер общается с военными (Фото: x.com/Keir_Starmer)

Великобритания намерена закупить 12 истребителей F-35A, способных нести тактическое ядерное оружие. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер.

"В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное. Мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность, покупая 12 новых истребителей F-35A", – заявил он в соцсети.

Какая именно сумма буде выделена, премьер не сообщил.

По информации Sky news, закупка истребителей у Lockheed Martin позволит британским Военно-воздушным силам впервые после окончания холодной войны нести ядерное оружие.

Ожидается, что 25 июня Стармер сообщит на саммите стран НАТО в Гааге, что новая эскадрилья присоединится к миссии альянса, и может быть вооружена американским ядерным оружием.

Премьер отметил, что приверженность Британии НАТО не вызывает сомнений, как и вклад альянса в обеспечение безопасности страны. Однако всем необходимо активизировать усилия по защите евроатлантического региона для будущих поколений.

Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал это заявление.

"Великобритания на протяжении многих десятилетий заявляла о своей готовности сдерживать НАТО, и я решительно приветствую сегодняшнее заявление о том, что Великобритания теперь также присоединится к ядерной миссии НАТО и закупит F-35A. Это еще один весомый вклад старны в НАТО", – сообщил он.