Британія закупить 12 винищувачів, що здатні нести тактичну ядерну зброю

Кір Стармер спілкується з військовими (Фото: x.com/Keir_Starmer)

Велика Британія має намір закупити 12 винищувачів F-35A, здатних нести тактичну ядерну зброю. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кір Стармер.

"В епоху радикальної невизначеності ми більше не можемо сприймати мир як належне. Мій уряд інвестує в нашу національну безпеку, купуючи 12 нових винищувачів F-35A", – заявив він у соцмережі.

Яку саме суму буде виділено, прем'єр не повідомив.

За інформацією Sky news, закупівля винищувачів у Lockheed Martin дозволить британським Військово-повітряним силам вперше після закінчення холодної війни нести ядерну зброю.

Очікується, що 25 червня Стармер повідомить на саміті країн НАТО в Гаазі, що нова ескадрилья приєднається до місії альянсу і може бути озброєна американською ядерною зброєю.

Прем'єр зазначив, що прихильність Британії НАТО не викликає сумнівів, як і внесок альянсу у безпеку країни. Проте всім необхідно активізувати зусилля захисту євроатлантичного регіону для майбутніх поколінь.

Генсек НАТО Марк Рютте привітав цю заяву.

"Велика Британія протягом багатьох десятиліть заявляла про свою готовність стримувати НАТО, і я рішуче вітаю сьогоднішню заяву про те, що Велика Британія тепер також приєднається до ядерної місії НАТО і закупить F-35A. Це ще один вагомий внесок країни в НАТО", – повідомив він.