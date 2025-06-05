Велика Британія розглядає сценарій одночасних воєн з Росією та Китаєм – генерал Сандерс

Патрік Сандерс (Фото: Forces Pension Society)

Високопосадовці британських збройних сил вважають, що існує реальна загроза одночасного конфлікту між Заходом, Росією та Китаєм, якщо НАТО не посилить свої війська. Про це заявив колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс, передає The Times.

За його словами, Міністерство оборони Великої Британії вже підготувало екстрені плани на випадок такої "подвійної кризи". Колишні воєначальники також моделюють цей сценарій.

Сандерс сказав, що цей конфлікт може виникнути в найближчі два роки, якщо НАТО не встигне відновити свої війська після того, як вони ослабли через поточні бойові дії.

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Колишній начальник британського Генштабу вважає, що все може початися з великого загострення в Індо-Тихоокеанському регіоні, наприклад, з можливого вторгнення Китаю на Тайвань. Це, на думку Сандерса, змусить США перекинути свої війська з Європи.

У цей час Росія може використати ситуацію і напасти на одну з країн НАТО, скажімо, на країни Балтії чи важливу територію, як-от Шпіцберген, щоб отримати тактичну перевагу.

"Захопивши обмежену територію, вони сховаються за ядерною парасолькою і кинуть виклик НАТО: мовляв, дійте, якщо наважитесь. Ставки – надзвичайно високі, але виграш для Путіна – ще вищий", – сказав Сандерс.

Росію та Китай за такого сценарію підтримають Іран та Північна Корея, вважає він.

"Якщо НАТО не зможе прийти на допомогу союзній країні й зупинити вторгнення, це фактично означатиме кінець НАТО. Тож це подвійна загроза, яка матиме глобальні наслідки", – підсумував британський генерал.