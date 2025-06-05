Британия рассматривает сценарий одновременных войн с Россией и Китаем – генерал Сандерс

Патрик Сандерс (Фото: Forces Pension Society)

Высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил считают, что существует реальная угроза одновременного конфликта между Западом, Россией и Китаем, если НАТО не усилит свои войска. Об этом заявил бывший начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс, передает The Times.

По его словам, Министерство обороны Великобритании уже подготовило экстренные планы на случай такого "двойного кризиса". Бывшие военачальники тоже моделируют этот сценарий.

Сандерс сказал, что конфликт может возникнуть в ближайшие два года, если НАТО не успеет возобновить свои войска после того, как они ослабли из-за текущих боевых действий.

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Бывший начальник британского Генштаба считает, что все может начаться с большого обострения в Индо-Тихоокеанском регионе, например с возможного вторжения Китая на Тайвань. Это, по мнению Сандерса, заставит США опрокинуть свои войска из Европы.

В настоящее время Россия может использовать ситуацию и напасть на одну из стран НАТО, скажем, на страны Балтии или важную территорию, например Шпицберген, чтобы получить тактическое преимущество.

"Захватив ограниченную территорию, они укроются за ядерным зонтиком и бросят вызов НАТО: мол, действуйте, если решитесь. Ставки – чрезвычайно высоки, но выигрыш для Путина – еще выше", – сказал Сандерс.

Россию и Китай при таком сценарии поддержат Иран и Северная Корея, считает он.

"Если НАТО не сможет прийти на помощь союзной стране и остановить вторжение, это фактически будет означать конец НАТО. Поэтому это двойная угроза, которая будет иметь глобальные последствия", – подытожил британский генерал.