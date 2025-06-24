Нова стратегія нацбезпеки Великої Британії закликає готуватися до війни

У документі згадується російський напад на Україну як доказ загрози країнам НАТО

Британські військові (Ілюстративне фото: ANDY RAIN/EPA)

Велика Британія повинна активно готуватися до війни, адже країна вступила в епоху конфронтації з тими, хто загрожує її безпеці. Про це йдеться у новій Стратегії національної безпеки британського уряду.

"Вперше за багато років ми повинні активно готуватися до можливості того, що Велика Британія опиниться під прямою загрозою, можливо, у воєнному сценарії", – йдеться у документі.

Зазначається, що Сполучене Королівство вступило в епоху конфронтації з тими, хто загрожує її безпеці.

"Найбільш очевидним і актуальним прикладом цього є незаконна війна Росії проти європейського сусіда. Українці платять найвищу ціну, опиняючись на передовій цього протистояння", – повідомляється у стратегії.

Британський уряд наголошує, що російсько-українська війна супроводжується гібридною агресією, включно з кібератаками та саботажем з боку Росії проти Великої Британії та інших країн НАТО, а також використанням посиленої ядерної риторики в спробі "обмежити прийняття рішень".

У документі додається, що "ймовірність непередбачених ситуацій, за яких нас можуть попросити або ми самі вирішимо протистояти загрозам шляхом застосування військової сили, зростає".