Новая стратегия нацбезопасности Великобритании призывает готовиться к войне

В документе упоминается российское нападение на Украину как доказательство угрозы странам НАТО

Британские военные (Иллюстративное фото: ANDY RAIN/EPA)

Великобритания должна активно готовиться к войне, ведь страна вступила в эпоху конфронтации с угрожающими ее безопасности. Об этом говорится в новой Стратегии национальной безопасности британского правительства.

"Впервые за многие годы мы должны активно готовиться к возможности того, что Великобритания окажется под прямой угрозой, возможно, в военном сценарии", – говорится в документе.

Отмечается, что Соединенное Королевство вступило в эпоху конфронтации с угрожающими ее безопасности.

"Самым очевидным и актуальным примером этого является незаконная война России против европейского соседа. Украинцы платят высокую цену, оказываясь на передовой этого противостояния", – сообщается в стратегии.

Британское правительство отмечает, что российско-украинская война сопровождается гибридной агрессией, включая кибератаки и саботаж со стороны России против Великобритании и других стран НАТО, а также использованием усиленной ядерной риторики в попытке "ограничить принятие решений".

В документе добавляется, что "вероятность непредвиденных ситуаций, при которых нас могут попросить, или мы сами решим противостоять угрозам путем применения военной силы, растет".