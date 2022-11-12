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Британская разведка назвала отступление из Херсона репутационным ударом для России

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 09:53
Британская разведка назвала отступление из Херсона репутационным ударом для России - Фото
Фото: EPA

Бегство из Херсона – это серьезный репутационный удар для России и ее армии, считает военная разведка Великобритании.

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"Херсон был единственным областным центром, который российские войска захватили с февраля, поэтому отступление оттуда наносит значительный репутационный ущерб. Отступление – это публичное признание трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра", – говорится в сообщении.

В сводке также отмечается, что вывод российских войск из правобережья завершился подозрительно быстро – всего через два дня после заявленного начала.

Поэтому разведка предполагает, что этот процесс начался гораздо раньше – вероятно, еще 22 октября, когда оккупационная администрация впервые призвала мирных жителей покинуть Херсон.

Британская разведка назвала отступление из Херсона репутационным ударом для России

В Белом доме назвали освобождение Херсона экстраординарной победой для Украины.

Андрій Водяний
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война Херсон британская разведка
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