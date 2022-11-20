Британская разведка об отступлении россиян из Херсона: потери были меньше, чем раньше

Отступление россиян с правобережной части Херсонской области было организовано лучше, чем предыдущие, и армия РФ потеряла немного техники, говорится в утреннем отчете британской разведки.

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Если во время предыдущих отступлений российская армия бросала за собой сотни единиц транспортных средств, то теперь эти потери исчислялись лишь десятками.

Кроме того, россияне уничтожили значительную часть техники, чтобы она не досталась украинским войскам.

"Этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина", – считает разведка.

Несмотря на это, в Минобороны Великобритании считают, что у российской армии остаются традиционные проблемы, такие как слабое командование на младшем и среднем уровнях и утаивание настоящего положения дел.

В качестве примера разведка назвала инцидент, произошедший с российскими военными Восточного округа. Две роты после гибели их командира скрылись с поля боя, но этот инцидент скрыли другие офицеры.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с начала полномасштабной войны – с 1 марта.

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Андрій Водяний

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