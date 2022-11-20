UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британская разведка об отступлении россиян из Херсона: потери были меньше, чем раньше

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 09:29
Британская разведка об отступлении россиян из Херсона: потери были меньше, чем раньше - Фото
Сгоревшая российская техника (Фото: EPA)

Отступление россиян с правобережной части Херсонской области было организовано лучше, чем предыдущие, и армия РФ потеряла немного техники, говорится в утреннем отчете британской разведки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Если во время предыдущих отступлений российская армия бросала за собой сотни единиц транспортных средств, то теперь эти потери исчислялись лишь десятками.

Кроме того, россияне уничтожили значительную часть техники, чтобы она не досталась украинским войскам.

"Этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина", – считает разведка.

Несмотря на это, в Минобороны Великобритании считают, что у российской армии остаются традиционные проблемы, такие как слабое командование на младшем и среднем уровнях и утаивание настоящего положения дел.

В качестве примера разведка назвала инцидент, произошедший с российскими военными Восточного округа. Две роты после гибели их командира скрылись с поля боя, но этот инцидент скрыли другие офицеры.

  • 11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с начала полномасштабной войны – с 1 марта.

Читайте также: "Войну мы проиграли". Медуза написала, как "элиты" в РФ восприняли отступление из Херсона

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область британская разведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 