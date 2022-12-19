Британская разведка рассказала о тактике заключенных из ЧВК Вагнера под Бахмутом

Командование ЧВК Вагнера разработало особую тактику для заключенных в боях под Бахмутом, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

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В рамках этой тактики отдельным бойцам дают смартфон или планшет, на котором на спутниковом фото нарисована ось продвижения и цель нападения.

На уровне взвода и выше командиры остаются в укрытии и отдают приказы по радио, наблюдая за полем боя с небольших беспилотников.

Отдельные группы наемников получают приказ следовать по намеченном маршруту, часто – при огневой поддержке, но реже с бронетехникой. Тем, кто отклоняется от маршрута, грозит расправа.

По словам британцев, цель тактики – использовать плохо обученных заключенных в большом количестве. Она также направлена на сохранение дефицитных ресурсов ЧВК Вагнера – командиров и бронетехнику – за счет новобранцев, которых ЧВК расценивает как расходный материал.

ВСУ заявляли, что россияне изменили тактику под Бахмутом: пытаются окружать, где не получается брать в лоб, и действуют меньшими группами.

Украинские военные обещают удивить оккупантов и надеются их отодвинуть.

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Марко Сировой

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