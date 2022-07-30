Британский депутат призвал выслать посольство РФ за оправдание убийства азовцев

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант призвал власти страны выслать посольство России после его заявления о том, что пленные бойцы полка "Азов" заслуживают "унизительной смерти". Об этом Брайант написал в Twitter.

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"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все посольство России обратно в Москву. Лиз Трасс, что ты планируешь делать?" – написал депутат.

29 июля во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, в частности бойцов полка "Азов", произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинцев, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.

В тот же день посольство России в Великобритании выпустило заявление о том, что пленные бойцы полка "Азов" заслуживают "унизительной смерти".

Вадим Ребрина

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