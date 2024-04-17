Бронирование деятелей культуры и медиа. Глава Минкульта объяснил, как это происходит

Ростислав Карандеев (Фото: Владимир Фомичев/LIGA.net)

Предприятия и организации, желающие забронировать своих работников от мобилизации, подают соответствующие заявки Министерству культуры, оно перенаправляет их в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, а окончательное решение объявляет Министерство экономики. Об этом LIGA.net рассказал глава Минкульта Ростислав Карандеев.

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По его словам, схема следующая: сначала те предприятия, учреждения и организации, которые претендуют на признание себя критически важными для обеспечения экономики и жизнедеятельности украинцев в особый период, подают Минкульту свои заявки.

"У нас есть комиссия, которая эти заявки пересматривает на соответствие требованиям и критериям. Если такое соответствие есть, мы присваиваем им статус, который они просят", – пояснил Карандеев.

Затем, добавил он, получив этот статус, предприятия получают возможность подать на бронирование до 50% из числа военнообязанных работников.

"Они формируют эти списки, представляют нам, а мы их перенаправляем на Генеральный штаб ВСУ, те — на Минэкономики, а Минэкономики выдает окончательное решение", – пояснил глава Минкульта.

Отвечая на уточняющий вопрос, по поводу чего нужно учреждениям и предприятиям пройти проверку, Карандеев сказал: "На то, чтобы работники действительно были работниками той или иной организации. Еще на то, чтобы они не относились к дефицитным военно-промышленным специальностям и на некоторые другие" юридические требования".

8 апреля стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности, добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации "Передвижной цирк Украины".

9 апреля Карандеев назвал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения".

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