Бронювання діячів культури та медіа. Глава Мінкульту пояснив, як це відбувається

Ростислав Карандєєв (Фото: Володимир Фомічов/LIGA.net)

Підприємства та організації, які хочуть забронювати своїх працівників від мобілізації, подають відповідні заявки Міністерству культури, воно перенаправляє їх до Генерального штабу Збройних Сил України, а остаточний висновок оголошує Міністерство економіки. Про це LIGA.net розповів глава Мінкульту Ростислав Карандєєв.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, схема наступна: спочатку ті підприємства, установи та організації, які претендують на визнання себе критично важливими для забезпечення економіки та життєдіяльності українців в особливий період, подають Мінкульту свої заявки.

"У нас є комісія, яка ці заявки переглядає на відповідність вимогам та критеріям. Якщо така відповідність є, ми присвоюємо їм статус, про який вони просять", – пояснив Карандєєв.

Потім, додав він, отримавши цей статус, підприємства отримують можливість подати на бронювання до 50% з-поміж працівників, які є військовозобов'язаними.

"Вони формують ці списки, подають нам, а ми їх перенаправляємо на Генеральний штаб ЗСУ, ті — на Мінекономіки, а Мінекономіки видає остаточне рішення", – пояснив глава Мінкульту.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, на предмет чого потрібно установам та підприємствам пройти перевірку, Карандєєв сказав: "На те, щоб працівники дійсно були працівниками тієї чи іншої організації. Ще на те, щоб вони не належали до дефіцитних військово-промислових спеціальностей та на деякі інші юридичні вимоги".

8 квітня стало відомо, що Міністерство культури вирішило забронювати від мобілізації діячів культури та медіа, зокрема додавши до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації "Пересувний цирк України".

9 квітня Карандєєв назвав хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа неповагою до людей цієї сфери та "примітивною оцінкою їхнього суспільного значення".

Читайте також: Шмигаль доручив міністерствам внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання