Кабмин поддержал возможность бронирования в Дии – детали
Кабинет министров поддержал постановление о возможности бронирования военнообязанных через сервис "Дия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации.
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Ведомство считает, что новая возможность снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных для экономики Украины предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.
"Раньше информация проверялась неделями вручную. Теперь весь процесс бронирования будет длиться примерно час", – пишет Минцифры.
Алгоритм бронирования в сервисе:
→ руководитель компании в Дии представляет списки военнообязанных сотрудников на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью;
→ система автоматически проверит, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные в реестре "Оберег";
→ Дия пришлет уведомление руководителю о результате рассмотрения в течение суток.
Если проверка успешная, информация о бронировании появится в приложении "Резерв+". Также выписку о бронировании можно будет скачать на портале "Дия" и распечатать при необходимости, добавили в министерстве.
- В апреле премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных.
- 3 июня 2024 года стало известно, что Кабинет министров готовит перечень специальностей и должностей, не подлежащих мобилизации.
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