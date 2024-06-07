Кабмин поддержал возможность бронирования в Дии – детали

Ведомство считает, что новая возможность уменьшит коррупционные риски при бронировании

Фото: пресс-служба Минцифры

Кабинет министров поддержал постановление о возможности бронирования военнообязанных через сервис "Дия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации.

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Ведомство считает, что новая возможность снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных для экономики Украины предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

"Раньше информация проверялась неделями вручную. Теперь весь процесс бронирования будет длиться примерно час", – пишет Минцифры.

Алгоритм бронирования в сервисе:

→ руководитель компании в Дии представляет списки военнообязанных сотрудников на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью;

→ система автоматически проверит, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные в реестре "Оберег";

→ Дия пришлет уведомление руководителю о результате рассмотрения в течение суток.

Если проверка успешная, информация о бронировании появится в приложении "Резерв+". Также выписку о бронировании можно будет скачать на портале "Дия" и распечатать при необходимости, добавили в министерстве.

В апреле премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных.

3 июня 2024 года стало известно, что Кабинет министров готовит перечень специальностей и должностей, не подлежащих мобилизации.

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