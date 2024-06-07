Уряд підтримав можливість бронювання у Дії – деталі

Відомство вважає, що нова можливість зменшить корупційні ризики під час бронювання

Фото: пресслужба Мінцифри

Кабінет міністрів підтримав постанову про можливість бронювання військовозобов'язаних через сервіс "Дія". Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації.

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Відомство вважає, що нова можливість зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки України підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

"Раніше інформація перевірялась тижнями вручну. Відтепер весь процес бронювання триватиме приблизно годину", – пише Мінцифри.

Алгоритм бронювання у сервісі наступний:

→ керівник компанії у Дії подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;

→ система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг";

→ Дія надішле сповіщення керівнику щодо результату розгляду протягом доби.

Якщо перевірка успішна, інформація про бронювання зʼявиться в застосунку "Резерв+". Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та роздрукувати за потреби, додали у міністерстві.

У квітні прем'єр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання військовозобов'язаних.

3 червня 2024 року стало відомо, що Кабінет міністрів готує перелік спеціальностей та посад, які не підлягають мобілізації.

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