Брюссель прокомментировал слухи, что в мирном плане якобы есть вступление Украины в ЕС до 2027-го

Кос заявила, что вступление Украины через два года было в "первом черновике" мирного документа США, и что пока "не время для спекуляций"

Марта Кос (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Вопрос вступления Украины в Европейский Союз до 2027-го был в предварительной версии мирного плана Соединенных Штатов, рассказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, призвав не спекулировать на этом. Об этом, как говорится в тексте LIGA.net, чиновница сказала во время встречи Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Ранее ряд западных медиа заявили, что евроинтеграция Украины до 2027 года рассматривается как часть американского мирного плана для Киева. В частности, об этом со ссылкой на своих собеседников писало Financial Times.

Читайте также Брюссельский "рубикон". Что Европа готовит для Украины на 2026 год и когда завершится война

Однако Кос заявила, что это "первый черновик", и что пока "не время для спекуляций". Во время саммита 18 декабря планируется дальнейшее рассмотрение "дорожной карты" вступления Киева в блок.

Если репарационный кредит за счет замороженных активов РФ является "подушкой" на ближайшее время, то членство Украины в ЕС, как считают чиновники Европы, является стратегической гарантией на десятилетия.

Кос назвала вступление Украины в ЕС "политическим якорем", надежно закрепляющим Киев в западном пространстве и защищающим его от будущих угроз.

"Мы рассматриваем членство Украины в ЕС как политический якорь гарантий безопасности. Единственный способ, которым мы можем обеспечить мир и процветание в Украине, – это продолжить процесс вступления, и это именно то, что мы делаем сейчас", – убеждена еврочиновница.