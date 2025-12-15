Брюссель прокомментировал слухи, что в мирном плане якобы есть вступление Украины в ЕС до 2027-го
Вопрос вступления Украины в Европейский Союз до 2027-го был в предварительной версии мирного плана Соединенных Штатов, рассказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, призвав не спекулировать на этом. Об этом, как говорится в тексте LIGA.net, чиновница сказала во время встречи Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС.
Ранее ряд западных медиа заявили, что евроинтеграция Украины до 2027 года рассматривается как часть американского мирного плана для Киева. В частности, об этом со ссылкой на своих собеседников писало Financial Times.
Однако Кос заявила, что это "первый черновик", и что пока "не время для спекуляций". Во время саммита 18 декабря планируется дальнейшее рассмотрение "дорожной карты" вступления Киева в блок.
Если репарационный кредит за счет замороженных активов РФ является "подушкой" на ближайшее время, то членство Украины в ЕС, как считают чиновники Европы, является стратегической гарантией на десятилетия.
Кос назвала вступление Украины в ЕС "политическим якорем", надежно закрепляющим Киев в западном пространстве и защищающим его от будущих угроз.
"Мы рассматриваем членство Украины в ЕС как политический якорь гарантий безопасности. Единственный способ, которым мы можем обеспечить мир и процветание в Украине, – это продолжить процесс вступления, и это именно то, что мы делаем сейчас", – убеждена еврочиновница.
- Во время этой же встречи глава МИД Литвы заявил, что для настоящего завершения войны РФ против Украины Киеву нужны не заверения, а "ядерный зонтик" или его аналог.
- Руководители дипломатических ведомств стран ЕС собрались в Брюсселе в последний раз в 2025 году. Они обещают не расходиться на рождественские каникулы, пока не примут решение о репарационном кредите для Украины – подробнее читайте в тексте LIGA.net.
