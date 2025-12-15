Брюссель прокоментував чутки, що у мирному плані нібито є вступ України у ЄС до 2027
Питання вступу України до Європейського Союзу до 2027-го був у попередній версії мирного плану Сполучених Штатів, розповіла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, закликавши не спекулювати на цьому. Про це, як ідеться у тексті LIGA.net, чиновниця сказала під час зустрічі Ради міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.
Раніше низка західних медіа заявили, що євроінтеграція України до 2027 року розглядається як частина американського мирного плану для Києва. Зокрема, про це з посиланням на своїх співрозмовників писало Financial Times.
Однак Кос заявила, що це "перша чернетка", і що поки "не час для спекуляцій". Під час саміту 18 грудня планується подальший розгляд "дорожньої карти" вступу Києва до блоку.
Якщо репараційний кредит коштом заморожених активів РФ є "подушкою" на найближчий час, то членство України у ЄС, як вважають посадовці Європи, є стратегічною гарантією на десятиріччя.
Кос назвала вступ України до ЄС "політичним якорем", що надійно закріплює Київ у західному просторі й убезпечує його від майбутніх загроз.
"Ми розглядаємо членство України в ЄС як політичний якір гарантій безпеки. Єдиний спосіб, яким ми можемо забезпечити мир і процвітання в Україні, – це продовжити процес вступу, і це саме те, що ми робимо зараз", – переконана єврочиновниця.
