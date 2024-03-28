Буданов: Если исчезнет Путин, для Украины скоро точно ничего не изменится

Глава ГУР считает, что резкие изменения в РФ не могут вызвать резкие изменения в мировоззрении россиян

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Если российский диктатор Владимир Путин исчезнет, для Украины скоро точно ничего не изменится. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024, передает пресс-служба ГУР.

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Вопрос, изменится ли что-нибудь для Украины, если Путин исчезнет, Буданов назвал риторическим и заявил, что "скоро точно ничего не изменится". Он отметил, что "с резкими изменениями в РФ не может резко измениться их отношение к миру".

По словам главы ГУР, россияне "стали жертвами своей же пропаганды", и они это признают.

Буданов процитировал российское изречение, которое это подтверждает: "Мы максимально переоценили свою армию, раскачали и поверили в ее могущество. Максимально недооценили свою экономику. По итогу вышло, что армия у нас, мягко говоря, не очень, а экономика, в принципе, очень даже ничего".

Он сказал, что российское общество "прокачано на ненависть к коллективному Западу и Украине", и даже если появится человек, призывающий остановиться, эта ненависть все равно будет влиять на принятие всех решений. Потому что "все они будут исходить из позиций, что они – враги", как утверждает Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что в Украине будет то же самое, и этого никто не скрывает. Даже если представить, что все остановилось, Россия извинилась, то через год ей не поверят. По словам Буданова, "это необратимые процессы, уже прошедшие в обществе", и "для этого нужны годы и работа".