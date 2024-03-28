Буданов: Якщо зникне Путін, для України швидко точно нічого не зміниться

Очільник ГУР вважає, що різкі зміни у РФ не можуть викликати різких змін у світогляді росіян

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Якщо російський диктатор Володимир Путін зникне, для України "швидко точно нічого не зміниться". Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum 2024, як передає пресслужба ГУР.

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Питання, чи зміниться щось для України, якщо Путін зникне, Буданов назвав риторичним та заявив, що "швидко точно нічого не зміниться". Він зазначив, що "з різкими змінами у РФ не може різко змінитись їхнє ставлення до світу".

За словами очільника ГУР, росіяни "стали жертвами своєї ж пропаганди" і вони це визнають.

Буданов процитував російський вислів, який це підтверджує: "Ми по максимуму переоцінили нашу армію, розхитали та повірили в її міць. Ми максимально недооцінили нашу економіку. В результаті вийшло, що армія, м'яко кажучи, не дуже, а економіка в принципі дуже навіть нічого".

Він сказав, що російське суспільство "прокачане на ненависть до колективного Заходу та України", і навіть якщо з'явиться людина, яка закликатиме зупинитись, ця ненависть все одно впливатиме на всі рішення. Бо "всі вони будуть виходити з позицій, що вони ― вороги", як стверджує Буданов.

Керівник ГУР зауважив, що в Україні буде те саме, і цього ніхто не приховує. Навіть якщо уявити, "що все зупинилось, Росія вибачилась", то через рік їй не повірять. За словами Буданова, "це незворотні процеси, які вже пройшли в суспільстві", і "для цього потрібні роки та робота".