Буданов: Telegram точно є проблемою з погляду національної безпеки

Очільник ГУР вважає, що Telegram "завдає руйнівного ефекту" всередині країни, але завдяки йому можна інформувати людей в окупованих регіонах

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Telegram є проблемою з погляду національної безпеки та "завдає руйнівного ефекту" всередині країни. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, як передає Центр стратегічних комунікацій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Telegram, з погляду національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що їй заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається", – заявив Буданов.

Керівник ГУР зауважив, що зараз Telegram читають усі й "він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут, всередині", але за допомогою нього можна інформувати людей на окупованих територіях.

7 березня нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися.

заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися. 21 березня в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.

25 березня Юрчишин у коментарі LIGA.net повідомив, що комітет подав запит до Державної податкової служби щодо перевірки Telegram та каналів у ньому. Наразі інституція не відповіла.

Читайте також: Імперія ГРУ РФ скинула маски. Як працюють анонімні Telegram-канали під час великої війни