Буданов: Telegram точно является проблемой с точки зрения национальной безопасности

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Telegram является проблемой с точки зрения национальной безопасности и "оказывает разрушающий эффект" внутри страны. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время форума Kyiv Stratcom Forum 2024, передает Центр стратегических коммуникаций.

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"Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немного иначе называется", – заявил Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что сейчас Telegram читают все, и "он во многом оказывает разрушительный эффект здесь внутри", но с помощью него можно информировать людей на оккупированных территориях.

7 марта нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.net заявил, что комитет ВР по вопросам свободы слова не имеет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться.

заявил, что комитет ВР по вопросам свободы слова не имеет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться. 21 марта в Украине инициировали законопроект по регулированию платформы Telegram.

25 марта Юрчишин в комментарии LIGA.net сообщил, что комитет подал запрос в Государственную налоговую службу по проверке Telegram и каналам в нем. В настоящее время институт не ответил.

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