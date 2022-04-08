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Буданов о ленд-лизе: США дают понять, что рашизм Путина – такое же зло, как нацизм Гитлера

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 12:05
Буданов о ленд-лизе: США дают понять, что рашизм Путина – такое же зло, как нацизм Гитлера - Фото
Кирилл Буданов (фото — пресс-служба президента)

Историческое решение США о ленд-лизе означает, что война путинского режима угрожает всей демократической модели мира – так же, как раньше угрожало существование Адольфа Гитлера. Такое мнение выразил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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"Сам факт существования Путина угрожает мировой демократии", – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что решение о предоставлении ленд-лиза для Украины имеет в том числе большое символическое значение, потому что впервые эта масштабная программа была задействована ради полного уничтожения мирового зла – гитлеровского нацизма.

"США дают четко понять, что гитлеровский нацизм и путинский рашизм – это одинаковые раковые опухоли, борьба с которыми по-прежнему должна опираться на мобилизацию беспрецедентных ресурсов. Теперь важно, чтобы этот законопроект еще поддержала Палата представителей", – добавил Буданов.

  • 7 апреля Сенат США единогласно поддержал законопроект, возрождающий программу ленд-лиза времен Второй мировой войны. Закон позволит администрации президента США быстро и без лишней бюрократической волокиты отправлять оружие в Украину.

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Оксана Житнюк
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разведка нацизм Кирилл Буданов ленд-лиз
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