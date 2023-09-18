Буданов о победе в войне: Не будет парада в Москве, но и России не провести его в Киеве

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Economist, что война не закончится парадом победы ВСУ в Москве, но и России не стоит надеяться на такое мероприятие в Киеве.

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Глава ГУР рассказал, что не надеется на то, что Россия когда-нибудь капитулирует по своей воле.

По его словам, война была постоянной для страны-агрессора на протяжении всей ее истории.

Учитывая это, добавил Буданов, не может быть никакой дискуссии о прекращении огня или мире, пока украинские военные не установили собственные "факты на местах".

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве", – подчеркнул начальник украинской разведки.

В Госдепе США считают, что окончательная победа над Россией начнется выводом оккупационных войск из Украины.

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