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Буданов про перемогу у війні: Не буде параду у Москві, але й Росії не провести його у Києві

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 09:42
Буданов про перемогу у війні: Не буде параду у Москві, але й Росії не провести його у Києві - Фото
Кирило Буданов (Скриншот)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The Economist, що війна не закінчиться парадом перемоги ЗСУ у Москві, але й Росії не варто сподіватися на такий захід у Києві.

Глава ГУР розповів, що не сподівається на те, що Росія коли-небудь капітулює з власної волі.

За його словами, війна була постійною для країни-агресорки протягом всієї її історії.

З огляду на це, додав Буданов, не може бути жодної дискусії про припинення вогню чи мир, доки українські військові не встановили власні "факти на місцях".

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві", – наголосив начальник української розвідки.

  • У Держдепі США вважають, що остаточна перемога над Росією почнеться виведенням окупаційних військ з України.

Читайте також: Столтенберг закликав світ готуватися до довготривалої війни Росії проти України

Мілана Головань
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