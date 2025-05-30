Буданов получил от Дуды одну из наивысших наград Польши

В свое время такое отличие получали Рейган, Киссинджер, Расмуссен и другие

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова одной из самых высоких государственных наград для граждан иностранных государств. Об этом сообщает ГУР.

Дуда наградил Буданова золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" – за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего страну с другими государствами и народами.

Также кавалерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" Дуда отметил заместителя Буданова Вадима Скибицкого.

Дуда отметил чрезвычайную важность партнерства с Украиной в борьбе против российского агрессора и высоко оценил вклад украинской армии и военной разведки в коллективную безопасность континента.

Он поручил заместителю председателя Агентства разведки Польши полковнику Доминику Дуде вручить соответствующие знаки отличия украинским разведчикам.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Справка Орден "За заслуги перед Польшей" – одна из самых высоких наград в стране. Ее получают иностранцы, которые внесли значительный вклад в развитие международного сотрудничества и развитие отношений с польским государством. В свое время такие награды получали: 40-й президент США Рональд Рейган, государственный секретарь США Генри Киссинджер, генеральный секретарь ООН Орден "За заслуги перед Польшей" – одна из самых высоких наград в стране. Ее получают иностранцы, которые внесли значительный вклад в развитие международного сотрудничества и развитие отношений с польским государством. В свое время такие награды получали: 40-й президент США Рональд Рейган, государственный секретарь США Генри Киссинджер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.