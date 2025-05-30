Буданов получил от Дуды одну из наивысших наград Польши
Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова одной из самых высоких государственных наград для граждан иностранных государств. Об этом сообщает ГУР.
Дуда наградил Буданова золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" – за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего страну с другими государствами и народами.
Также кавалерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" Дуда отметил заместителя Буданова Вадима Скибицкого.
Дуда отметил чрезвычайную важность партнерства с Украиной в борьбе против российского агрессора и высоко оценил вклад украинской армии и военной разведки в коллективную безопасность континента.
Он поручил заместителю председателя Агентства разведки Польши полковнику Доминику Дуде вручить соответствующие знаки отличия украинским разведчикам.
- 9 февраля 2024 года Зеленский подписал указ о присвоении Буданову звания Героя Украины. Героя также получил бывший главком ВСУ Залужный.
- В тот же день Зеленский вручил им "Золотые звезды".