Буданов отримав від Дуди одну з найвищих нагород Польщі
Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав. Про це повідомляє ГУР.

Дуда нагородив Буданова золотим офіцерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" – за видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує країну з іншими державами та народами.

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Також кавалерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" Дуда відзначив заступника Буданова Вадима Скібіцького.

Дуда відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора й високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту.

Він доручив заступнику голови Агентства розвідки Польщі полковнику Домініку Дуді вручити відповідні відзнаки українським розвідникам.

Буданов отримав від Дуди одну з найвищих нагород Польщі
Фото: ГУР
Буданов отримав від Дуди одну з найвищих нагород Польщі
Фото: ГУР
Довідка
Орден "За заслуги перед Польщею" – одна з найвищих нагород у країні. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою. Свого часу такі відзнаки отримували: 40-й президент США Рональд Рейган, державний секретар США Генрі Кіссінджер, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
  • 9 лютого 2024 року Зеленський підписав указ про надання Буданову звання Героя України. Героя також отримав колишній головком ЗСУ Залужний.
  • Того самого дня Зеленський вручив їм "Золоті зірки".
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