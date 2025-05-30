Буданов отримав від Дуди одну з найвищих нагород Польщі

Свого часу таку відзнаку отримували Рейган, Кіссінджер, Расмуссен та інші

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав. Про це повідомляє ГУР.

Дуда нагородив Буданова золотим офіцерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" – за видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує країну з іншими державами та народами.

Також кавалерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" Дуда відзначив заступника Буданова Вадима Скібіцького.

Дуда відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора й високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту.

Він доручив заступнику голови Агентства розвідки Польщі полковнику Домініку Дуді вручити відповідні відзнаки українським розвідникам.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Довідка Орден "За заслуги перед Польщею" – одна з найвищих нагород у країні. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою. Свого часу такі відзнаки отримували: 40-й президент США Рональд Рейган, державний секретар США Генрі Кіссінджер, генеральний секретар ООН Орден "За заслуги перед Польщею" – одна з найвищих нагород у країні. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою. Свого часу такі відзнаки отримували: 40-й президент США Рональд Рейган, державний секретар США Генрі Кіссінджер, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.