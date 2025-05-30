Буданов отримав від Дуди одну з найвищих нагород Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав. Про це повідомляє ГУР.
Дуда нагородив Буданова золотим офіцерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" – за видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує країну з іншими державами та народами.
Також кавалерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" Дуда відзначив заступника Буданова Вадима Скібіцького.
Дуда відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора й високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту.
Він доручив заступнику голови Агентства розвідки Польщі полковнику Домініку Дуді вручити відповідні відзнаки українським розвідникам.
- 9 лютого 2024 року Зеленський підписав указ про надання Буданову звання Героя України. Героя також отримав колишній головком ЗСУ Залужний.
- Того самого дня Зеленський вручив їм "Золоті зірки".