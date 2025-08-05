Буданов: Процент женщин в разведке значительно увеличивается, а мужчины мельчают

Во время вступительных экзаменов в академию СБУ самые высокие баллы набирают именно женщины, говорит глава разведки

Кирилл Буданов (Фото: t.me/ChiefUkrDIU)

В украинской разведке увеличивается количество женщин-оперативниц. Сейчас их "очень большой процент" – около 1500 человек, рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Рамине Эсхакзай.

"Единственное, что могу сказать, что процент женщин, как в оперативных, так и в боевых подразделениях значительно увеличивается. В боевых немножко медленнее, а в оперативных немножко быстрее по сравнению с боевыми. И эта тенденция продолжается довольно-таки долго", – сказал он.

Читайте также Как попасть в разведку: пошаговый гид

Глава ГУР с 2020 года наблюдает тенденцию, что при вступительных экзаменах в Национальную академию Службы безопасности Украины, где обучают, в частности разведчиков, все первые места по рейтингу берут женщины. Но он не исключил, что эта тенденция была и раньше.

"Я не могу сказать, что это круто или не круто – это просто тенденция. Надо, как говорится, это признать и понять: мужчины мельчают, а женщины куда-то вперед двигаются", – сказал руководитель разведки.

При этом он не стал раскрывать заработную плату людей, которые работают в ГУР.