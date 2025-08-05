Буданов: Процент женщин в разведке значительно увеличивается, а мужчины мельчают
В украинской разведке увеличивается количество женщин-оперативниц. Сейчас их "очень большой процент" – около 1500 человек, рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Рамине Эсхакзай.
"Единственное, что могу сказать, что процент женщин, как в оперативных, так и в боевых подразделениях значительно увеличивается. В боевых немножко медленнее, а в оперативных немножко быстрее по сравнению с боевыми. И эта тенденция продолжается довольно-таки долго", – сказал он.
Глава ГУР с 2020 года наблюдает тенденцию, что при вступительных экзаменах в Национальную академию Службы безопасности Украины, где обучают, в частности разведчиков, все первые места по рейтингу берут женщины. Но он не исключил, что эта тенденция была и раньше.
"Я не могу сказать, что это круто или не круто – это просто тенденция. Надо, как говорится, это признать и понять: мужчины мельчают, а женщины куда-то вперед двигаются", – сказал руководитель разведки.
При этом он не стал раскрывать заработную плату людей, которые работают в ГУР.
- Офицеры разведки рассказали LIGA.net, как попасть в военную разведку. Не берут в спецслужбу лиц с наркотической зависимостью и эмоционально нестабильных людей, а также тех, кто не проходит согласно профильному закону.
- Также представитель ГУР сообщил LIGA.net, что зарплата разведчиков выше, чем в других подразделениях Сил обороны, а в зависимости от должности можно получать от 25 000 грн до 210 000 грн.
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