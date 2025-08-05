Буданов: Відсоток жінок у розвідці значно збільшується, а чоловіки мільчають
В українській розвідці збільшується кількість жінок-оперативниць. Наразі їх "дуже великий відсоток" – близько 1500 осіб, розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Раміні Есхакзай.
"Єдине, що можу сказати, що відсоток жінок, як в оперативних, так і в бойових підрозділах значно збільшується. В бойових трошки повільніше, а в оперативних трошки швидше порівняно з бойовими. І ця тенденція триває досить довго", – сказав він.
Голова ГУР з 2020 року спостерігає тенденцію, що під час вступних іспитів до Національної академії Служби безпеки України, де навчають зокрема розвідників, всі перші місця за рейтингом беруть жінки. Але він не виключив, що ця тенденція тривала і раніше.
"Я не можу сказати, що це круто чи не круто – це просто тенденція. Треба, як то кажуть, це визнати та зрозуміти: чоловіки мільчають, а жінки кудись вперед рухаються", – сказав керівник розвідки.
Водночас він не став розкривати заробітну плату людей, які працюють в ГУР.
- Офіцери розвідки розповіли LIGA.net, як потрапити до воєнної розвідки. Не беруть на спецслужбу осіб з наркотичною залежністю та емоційно нестабільних людей, а також тих, хто не проходить згідно з профільним законом.
- Також представник ГУР повідомив LIGA.net, що зарплата розвідників вища, ніж в інших підрозділах Сил оборони, а залежно від посади можна отримувати від 25 000 грн до 210 000 грн.
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