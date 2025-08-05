Буданов: Відсоток жінок у розвідці значно збільшується, а чоловіки мільчають

Під час вступних іспитів до академії СБУ найвищі бали набирають саме жінки, каже голова розвідки

Кирило Буданов (Фото: t.me/ChiefUkrDIU)

В українській розвідці збільшується кількість жінок-оперативниць. Наразі їх "дуже великий відсоток" – близько 1500 осіб, розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

"Єдине, що можу сказати, що відсоток жінок, як в оперативних, так і в бойових підрозділах значно збільшується. В бойових трошки повільніше, а в оперативних трошки швидше порівняно з бойовими. І ця тенденція триває досить довго", – сказав він.

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Голова ГУР з 2020 року спостерігає тенденцію, що під час вступних іспитів до Національної академії Служби безпеки України, де навчають зокрема розвідників, всі перші місця за рейтингом беруть жінки. Але він не виключив, що ця тенденція тривала і раніше.

"Я не можу сказати, що це круто чи не круто – це просто тенденція. Треба, як то кажуть, це визнати та зрозуміти: чоловіки мільчають, а жінки кудись вперед рухаються", – сказав керівник розвідки.

Водночас він не став розкривати заробітну плату людей, які працюють в ГУР.