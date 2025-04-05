Буданов: Россия не будет существенно сокращать свою армию после войны

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Россияне не будут существенно уменьшать численность своих Вооруженных сил после окончания войны, поскольку у них высвободится "огромный бюджет" на их содержание, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью ведущей Анне Максимчук.

"Прежде всего, существенно уменьшать количество Вооруженных сил [после войны] они не будут. Абсолютно нет, этому абсолютно логичны объяснения. Прежде всего, им нужно такое количество согласно их стратегии", – рассказал глава разведки.

По словам Буданова, 50% военного бюджета РФ "съедают" соответствующие выплаты: доплаты бойцам, единовременные выплаты за подписание контракта, финальные выплаты (если оккупант дожил до конца контракта), выплаты за ранения, выплаты за гибель и т.д.

Вторая часть расходов идет на закупку боеприпасов, третья же тратится на ремонт и обслуживание техники, пояснил начальник ГУР.

"Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы идут и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения [российской армии] не будет", – подытожил он.