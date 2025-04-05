Буданов: Росія не буде суттєво зменшувати свою армію після війни
Росіяни не будуть істотно зменшувати чисельність своїх Збройних сил після закінчення війни, оскільки у них вивільниться "величезний бюджет" на їх утримання, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю ведучій Анні Максимчук.
"Перш за все, істотно зменшувати кількість Збройних сил [після війни] вони не будуть. Абсолютно ні, цьому є абсолютно логічні пояснення. Перш за все, їм потрібна така кількість згідно їх стратегії", – розповів голова розвідки.
За словами Буданова, наразі 50% воєнного бюджету РФ "з'їдають" відповідні виплати: доплати бійцям, одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати (якщо окупант дожив до кінця контракту), виплати за поранення, виплати за загибель тощо.
Друга частина витрат йде на закупівлю боєприпасів, третя ж витрачається на ремонт та обслуговування техніки, пояснив начальник ГУР.
"Коли війна закінчується, всі ці виплати закінчуються, проблеми йдуть і вивільняється величезний бюджет. Тому зменшення [російської армії] не буде", – підсумував він.
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- 3 квітня заступник голови ОП Паліса повідомив, що Росія має наміри наростити своє угруповання на 150 000 осіб у поточному році.