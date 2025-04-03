Російська армія планує наростити своє угруповання на 150 000 осіб – заступник глави ОП

Павло Паліса (Фото: Facebook-акаунт глави ОП)

Росія має наміри наростити своє угруповання на 150 000 осіб у поточному році. Про це під час спілкування з журналістами повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає Суспільне.

За його словами, 150 000 осіб, це, умовно, є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій.

"Їх формування триває. Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо", – сказав Паліса.

Заступник глави ОП заявив, що росіяни продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту. За його словами, йдеться про часткові тактичні успіхи, яких вони досягають із дуже великими втратами.

"Але якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо й також досягаємо результатів", – констатував Паліса.