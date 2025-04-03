Російська армія планує наростити своє угруповання на 150 000 осіб – заступник глави ОП
Росія має наміри наростити своє угруповання на 150 000 осіб у поточному році. Про це під час спілкування з журналістами повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає Суспільне.
За його словами, 150 000 осіб, це, умовно, є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій.
"Їх формування триває. Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо", – сказав Паліса.
Заступник глави ОП заявив, що росіяни продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту. За його словами, йдеться про часткові тактичні успіхи, яких вони досягають із дуже великими втратами.
"Але якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо й також досягаємо результатів", – констатував Паліса.
- 24 січня 2025 року стало відомо, що журналісти ідентифікували понад 90 000 росіян, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- 30 січня ГУР повідомляло, що у 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 000 солдатів із так званого "спецконтингенту".
- Генштаб повідомив, що станом на 21 березня загальні втрати Росії у живій силі перевалили за 900 000 окупантів.