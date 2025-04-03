Российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 000 человек – замглавы ОП

Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет, констатировал Павел Палиса

Павел Палиса (Фото: Facebook-аккаунт главы ОП)

Россия намерена нарастить свою группировку на 150 000 человек в текущем году. Об этом во время общения с журналистами сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, передает Суспільне.

По его словам, 150 000 человек, это, условно, эквивалент примерно 15 мотострелковых дивизий.

"Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они постараются максимально давить на тех направлениях, где это возможно", — сказал Палиса.

Замглавы ОП заявил, что россияне продолжают постепенно продвигаться, пытаясь продавить отдельные участки фронта. По его словам, речь идет об отдельных тактических успехах, которых они достигают с очень большими потерями.

"Но если они могут себе это позволить, они и дальше будут затягивать время. На отдельных участках фронта противник имеет определенные успехи, но и мы контратакуем и также достигаем результатов", – констатировал Палиса.