Российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 000 человек – замглавы ОП
Россия намерена нарастить свою группировку на 150 000 человек в текущем году. Об этом во время общения с журналистами сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, передает Суспільне.
По его словам, 150 000 человек, это, условно, эквивалент примерно 15 мотострелковых дивизий.
"Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они постараются максимально давить на тех направлениях, где это возможно", — сказал Палиса.
Замглавы ОП заявил, что россияне продолжают постепенно продвигаться, пытаясь продавить отдельные участки фронта. По его словам, речь идет об отдельных тактических успехах, которых они достигают с очень большими потерями.
"Но если они могут себе это позволить, они и дальше будут затягивать время. На отдельных участках фронта противник имеет определенные успехи, но и мы контратакуем и также достигаем результатов", – констатировал Палиса.
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- Генштаб сообщил, что на 21 марта общие потери России в живой силе перевалили за 900 000 оккупантов.