Буданов заявил, что под оккупацию РФ могут попасть страны Балтии

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что планы РФ по нападению на Европу были перенесены на более ранний срок, а под оккупацию могут попасть страны Балтии. Об этом генерал-лейтенант заявил в интервью медиа LB.ua.

"Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027-й", – рассказал Буданов, подтвердив, что речь идет о возможной оккупации балтийских стран (Латвии, Литвы и Эстонии. – Ред.).

На вопрос, для чего это Москве, начальник ГУР отметил, что ответ на это – в "плоскости глубинных исторически-психологических травм" и мировоззрении россиян.

"Это такие фантомные боли, как их называю. С их [российской] точки зрения, все абсолютно правильно. Как они видят мир: север – юг, запад – восток. Для того, чтобы империя – а они себя видят империей – развивалась, ты всегда должен куда-то двигаться для расширения своего влияния и территории. Это, кстати, ответ на многие вопросы", – пояснил военачальник.

В этом контексте он отметил, что для расширения России Америка, "не вариант, потому что будет больно", а атаковать Китай "будет вообще катастрофически – сухопутная граница, будут такие же условия, как вот у нас в войне с РФ, только для них [россиян]".

"Остается только запад, который в их [российском] понимании, простите за фразеологизм, "зажрался", "больной", "хилый" и "нерешительный", – пояснил Буданов.

Он также рассказал, что согласно планам, которые известны разведке, россияне рассматривают Польшу только для нанесения ударов: "Для военной кампании без захвата".