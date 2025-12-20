Буданов заявив, що під окупацію РФ можуть потрапити країни Балтії

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що плани РФ з нападу на Європу були перенесені на більш ранній термін, а під окупацію можуть потрапити країни Балтії. Про це генерал-лейтенант заявив в інтерв'ю медіа LB.ua.

"Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скореговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й", – розповів Буданов, підтвердивши, що йдеться про можливу окупацію балтійських країн (Латвії, Литви та Естонії. – Ред.).

На запитання, для чого це Москві, начальник ГУР зауважив, що відповідь на це – у "площині глибинних історично-психологічних травм" та світогляді Росіян.

"Це такі фантомні болі, як їх називаю. З їхньої [російської] точки зору, все абсолютно правильно. Як вони бачать світ: північ – південь, захід – схід. Для того, щоб імперія – а вони себе бачать імперією – розвивалась, ти завжди маєш кудись рухатись для розширення свого впливу та території. Це, до речі, відповідь на багато питань", – пояснив воєначальник.

У цьому контексті він зазначив, що для розширення Росії Америка, "не варіант, бо буде боляче", а атакувати Китай "буде взагалі катастрофічно – сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з РФ, тільки для них [росіян]".

"Лишається тільки захід, який у їхньому [російському] розумінні, вибачте за фразеологізм, "зажерся", "хворий", "кволий" і "нерішучий", – пояснив Буданов.

Він також розповів, що згідно з планами, які відомі розвідці, росіяни розглядають Польщу лише для завдання ударів: "Для військової кампанії без захоплення".