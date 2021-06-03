"Будем готовы". Посол Польши отреагировал на идею Кравчука перенести встречи ТКГ в Варшаву

Польша логистически будет готова к проведению переговоров Трехсторонней контакной группы в Варшаве или Кракове, если стороны выразят такое желание. Об этом рассказал в интервью Главком посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

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Дипломат не знает, рассматривается ли Варшава как место для переноса переговоров ТКГ из Минска. Цихоцкий говорит, что узнал об этом из интервью главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

Журналист отметил, что некоторые участники ТКГ находятся в санкционных списках ЕС. Посол ответил, что это не является проблемой.

"Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", – сказал Цихоцкий.

При этом, говоря о нормандском формате, посол отметил, что Польше очень было бы непросто выполнять роль посредника, как это "вынуждены" делать Франция и Германия.

"Нам бы очень трудно было быть посредником между жертвой и преступником. Потому что мы – на стороне жертвы, и наша роль в случае агрессии РФ против Грузии, или против Украины заключается в том, чтобы конечный компромисс передвигать в сторону жертвы, чтобы обеспечить его права", – пояснил он.

СПРАВКА. В нормандском формате участвуют четыре стороны – Украина, Россия, Германия и Франция. В минском – три: Украина, Россия и ОБСЕ.

7 апреля Кравчук заявил, что "Беларусь находится под каблуком у России" и предложил перенести заседания ТКГ в Польшу.

Представители режима беларуского диктатора Александра Лукашенко идею Кравчука высмеяли.

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Марк Сировой

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