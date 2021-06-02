Арестович: Если до Протасевича допустят боевиков ЛНР, встреч ТКГ в Минске больше не будет
Если беларуские власти позволят террористам ЛНР "допрашивать" арестованного оппозиционера Романа Протасевича, то трехсторонняя контактная группа больше не будет заседать в Минске, а Александр Лукашенко не будет посредником в этом процессе. Об этом в комментарии ВВС Украина заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.
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"Если это фактически случится, это будет означать только одно – Лукашенко больше не может быть посредником, предоставлять Минск как площадку для переговоров", – заявил Арестович.
Он напомнил, что ранее глава делегации Леонид Кравчук уже предлагал перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу, и теперь "эта политическая позиция перейдет от позиции к конкретным организационным мероприятиям по смене площадки".
Арестович подчеркнул, что если допрос Протасевича состоится – и украинские власти, и делегация в ТКГ заявят об "утрате Лукашенко статуса посредника в минском процессе".
"А ТКГ всегда найдет другую площадку, даже когда закончатся ковидные ограничения", – отметил спикер, назвав Лукашенко "человеком, который уже попал в зависимость от России".
По этому вопросу также высказался в Facebook представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.
По его мнению, предложение беларуского диктатора о "допросе" Протасевича боевиками означает фактическое "признание режимом Лукашенко марионеточных "республик", "После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", – заявил Гармаш.
"Белорусский узурпатор, "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске – городе, в котором подписывались так называемые "Минские соглашения", закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе", – подчеркнул представитель Донецка.
- 23 мая 2021 года режим Лукашенко с использование истребителя обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Сапегу.
- Позже силовики Лукашенко сняли два видео, на которых Протасевич и Сапега якобы "во всем сознаются". Отец Протасевича заявил, что на видео не слова его сына и не его интонация.
- 26 мая Лукашенко заявил, что Протасевич "участвовал в войне на Донбассе", а после - пригласил боевиков ЛНР в Минск, чтобы "задать вопросы" оппозиционеру.
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