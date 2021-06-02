Арестович: Если до Протасевича допустят боевиков ЛНР, встреч ТКГ в Минске больше не будет

Если беларуские власти позволят террористам ЛНР "допрашивать" арестованного оппозиционера Романа Протасевича, то трехсторонняя контактная группа больше не будет заседать в Минске, а Александр Лукашенко не будет посредником в этом процессе. Об этом в комментарии ВВС Украина заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

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"Если это фактически случится, это будет означать только одно – Лукашенко больше не может быть посредником, предоставлять Минск как площадку для переговоров", – заявил Арестович.

Он напомнил, что ранее глава делегации Леонид Кравчук уже предлагал перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу, и теперь "эта политическая позиция перейдет от позиции к конкретным организационным мероприятиям по смене площадки".

Арестович подчеркнул, что если допрос Протасевича состоится – и украинские власти, и делегация в ТКГ заявят об "утрате Лукашенко статуса посредника в минском процессе".

"А ТКГ всегда найдет другую площадку, даже когда закончатся ковидные ограничения", – отметил спикер, назвав Лукашенко "человеком, который уже попал в зависимость от России".

По этому вопросу также высказался в Facebook представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

По его мнению, предложение беларуского диктатора о "допросе" Протасевича боевиками означает фактическое "признание режимом Лукашенко марионеточных "республик", "После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", – заявил Гармаш.

"Белорусский узурпатор, "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске – городе, в котором подписывались так называемые "Минские соглашения", закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе", – подчеркнул представитель Донецка.

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Дарья Мостовая

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