"Будем защищаться". Индия ответила Штатам и ЕС по поводу покупки российской нефти
Индия примет "все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности" в ответ на возможные ограничения со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за то, что страна покупает российскую нефть. Индийское министерство иностранных дел опубликовало соответствующее заявление своего представителя Рандхира Джайсвала.
"Индия стала мишенью для США и ЕС из-за импорта нефти из России после начала конфликта в Украине. Фактически, Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт со стороны Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков", – утверждает чиновник.
Он заявил, что импорт российской нефти "должен обеспечить предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийского потребителя", и что это является "необходимостью, обусловленной ситуацией на мировом рынке".
Джайсвал также написал, что Штаты и ЕС, которые критикуют Индию, сами закупают ресурсы у России, хотя "такая торговля для них даже не является жизненной национальной необходимостью".
"На этом фоне избрание Индии в качестве мишени является неоправданным и необоснованным. Как и любая большая экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", – заявил представитель МИД страны.
Ранее, вечером 4 августа, президент США Дональд Трамп подтвердил намерения существенно повысить пошлины против Индии из-за того, что она зарабатывает деньги благодаря перепродаже дешевой российской нефти.
"Их [индийцев] не волнует, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины", – отмечал руководитель Штатов.
- В сентябре 2024 года профильный министр Индии заявил, что пока российская нефть не под санкциями – Индия будет ее покупать в связи с низкой ценой. Однако он же в июле 2025 года заверил, что Индия сможет прожить без российской нефти, если США введут вторичные ограничения против стран, которые ее покупают.
- 30 июля Трамп решил установить с 1 августа 25% пошлины против Индии, отметив, что эта страна покупает большинство вооружения у Москвы и является крупнейшим покупателем ее ресурсов, тогда как "все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине". О паузах в поставках российской нефти в Индию сообщали Reuters и Bloomberg.
- Уполномоченный президента Зеленского по санкциям Власюк заявлял LIGA.net, что Индия откажется от покупки российской нефти, если Трамп введет 100% пошлины для покупателей ресурсов РФ.
- Тем временем Китай также отказывается остановить закупку российской нефти.
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