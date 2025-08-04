"Будем защищаться". Индия ответила Штатам и ЕС по поводу покупки российской нефти

Страна заявляет, что она "вынуждена" покупать нефть у РФ и напомнила, что США и Европа также импортируют ресурсы Москвы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Индия примет "все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности" в ответ на возможные ограничения со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за то, что страна покупает российскую нефть. Индийское министерство иностранных дел опубликовало соответствующее заявление своего представителя Рандхира Джайсвала.

"Индия стала мишенью для США и ЕС из-за импорта нефти из России после начала конфликта в Украине. Фактически, Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт со стороны Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков", – утверждает чиновник.

Он заявил, что импорт российской нефти "должен обеспечить предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийского потребителя", и что это является "необходимостью, обусловленной ситуацией на мировом рынке".

Джайсвал также написал, что Штаты и ЕС, которые критикуют Индию, сами закупают ресурсы у России, хотя "такая торговля для них даже не является жизненной национальной необходимостью".

"На этом фоне избрание Индии в качестве мишени является неоправданным и необоснованным. Как и любая большая экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", – заявил представитель МИД страны.

Ранее, вечером 4 августа, президент США Дональд Трамп подтвердил намерения существенно повысить пошлины против Индии из-за того, что она зарабатывает деньги благодаря перепродаже дешевой российской нефти.

"Их [индийцев] не волнует, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины", – отмечал руководитель Штатов.