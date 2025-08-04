"Будемо захищатись". Індія відповіла Штатам і ЄС щодо купівлі російської нафти

Країна заявляє, що вона "вимушена" купляти нафту у РФ, і нагадала, що США і Європа також імпортують ресурси Москви

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Індія вживатиме "всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки" у відповідь на можливі обмеження з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу за те, що країна купляє російську нафту. Індійське міністерство закордонних справ опублікувало відповідну заяву свого речника Рандхіра Джайсвала.

"Індія стала мішенню для США та ЄС через імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Фактично, Індія почала імпортувати нафту з Росії, оскільки традиційні постачання були перенаправлені до Європи після початку конфлікту. Сполучені Штати в той час активно заохочували такий імпорт з боку Індії для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків", – стверджує посадовець.

Він заявив, що імпорт російської нафти "має забезпечити передбачувані та доступні ціни на енергоносії для індійського споживача" і що це є "необхідністю, зумовленою ситуацією на світовому ринку".

Джайсвал також написав, що Штати і ЄС, які критикують Індію, самі закуповують ресурси у Росії, хоча "така торгівля для них навіть не є життєвою національною необхідністю".

"На цьому тлі обрання Індії як мішені є невиправданим та необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", – заявив речник МЗС країни.

Раніше, ввечері 4 серпня, президент США Дональд Трамп підтвердив наміри суттєво підвищити мита проти Індії через те, що вона заробляє гроші завдяки перепродажу дешевої російської нафти.

"Їх [індійців] не хвилює, скільки людей в Україні гине від російської військової машини", – зазначав керівник Штатів.