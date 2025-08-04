"Будемо захищатись". Індія відповіла Штатам і ЄС щодо купівлі російської нафти
Індія вживатиме "всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки" у відповідь на можливі обмеження з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу за те, що країна купляє російську нафту. Індійське міністерство закордонних справ опублікувало відповідну заяву свого речника Рандхіра Джайсвала.
"Індія стала мішенню для США та ЄС через імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Фактично, Індія почала імпортувати нафту з Росії, оскільки традиційні постачання були перенаправлені до Європи після початку конфлікту. Сполучені Штати в той час активно заохочували такий імпорт з боку Індії для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків", – стверджує посадовець.
Він заявив, що імпорт російської нафти "має забезпечити передбачувані та доступні ціни на енергоносії для індійського споживача" і що це є "необхідністю, зумовленою ситуацією на світовому ринку".
Джайсвал також написав, що Штати і ЄС, які критикують Індію, самі закуповують ресурси у Росії, хоча "така торгівля для них навіть не є життєвою національною необхідністю".
"На цьому тлі обрання Індії як мішені є невиправданим та необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", – заявив речник МЗС країни.
Раніше, ввечері 4 серпня, президент США Дональд Трамп підтвердив наміри суттєво підвищити мита проти Індії через те, що вона заробляє гроші завдяки перепродажу дешевої російської нафти.
"Їх [індійців] не хвилює, скільки людей в Україні гине від російської військової машини", – зазначав керівник Штатів.
- У вересні 2024 року профільний міністр Індії заявив, що поки російська нафта не під санкціями – Індія її купуватиме у зв'язку з низькою ціною. Проте він же в липні 2025 року запевнив, що Індія зможе прожити без російської нафти, якщо США запровадять вторинні обмеження проти країн, які її купують.
- 30 липня Трамп вирішив встановити з 1 серпня 25% мита проти Індії, зауваживши, що ця країна купує більшість озброєння у Москви та є найбільшим покупцем її ресурсів, тоді як "усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні". Про паузи в постачаннях російської нафти до Індії повідомляли Reuters та Bloomberg.
- Уповноважений президента Зеленського з санкцій Власюк заявляв LIGA.net, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти, якщо Трамп запровадить 100% мита для покупців ресурсів РФ.
- Тим часом Китай також відмовляється зупинити закупівлю російської нафти.
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