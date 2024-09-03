Будет еще одна проверка СБУ начштаба командования Сил беспилотных систем – решил Сырский

Ранее пресс-служба СБУ сообщила LIGA.net, что по проверке 2020 года претензий к военному не было

Роман Гладкий (Фото: Facebook Военно-морские силы ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о проведении дополнительной проверки начальника штаба Командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. Проверку должны провести органы Службы безопасности Украины, говорится в сообщении Генерального штаба.

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Такое решение Сырский принял по результатам заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

На время проверки Гладкий будет отстранен от исполнения служебных обязанностей, отмечают в сообщении.

Ранее пресс-служба СБУ сообщила LIGA.net: Гладкого проверяли в 2020-м относительно доступа к государственной тайне – и претензий тогда не было. Непосредственно перед новым назначением его не проверяли, поскольку это не предусмотрено законодательством, заявили в ведомстве.

Ранее вокруг назначения Гладкого возник скандал: так, нардепка Безугла заявила, что тот якобы был подозреваемым в государственной измене и шпионаже, имеет жену с паспортом РФ, а его дочь якобы выступала на спортивных соревнованиях за Россию.

Эту же информацию сообщал и OSINT-проект Deepstate, добавляя соответствующие скриншоты.

Два бывших военнослужащих Военно-морских сил ВСУ также не смогли подтвердить LIGA.net, что Гладкому выдвигали подозрение.

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