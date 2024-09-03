Буде додаткова перевірка СБУ начштабу командування Сил безпілотних систем – рішення Сирського

Раніше в СБУ повідомили LIGA.net, що за перевіркою 2020 року претензій до Гладкого не було

Роман Гладкий (Фото: Facebook Військово-морські сили ЗСУ)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення щодо проведення додаткової перевірки начальника штабу Командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. Перевірку мають здійснити органи Служби безпеки України, йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Таке рішення Сирський ухвалив за результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На час перевірки Гладкий буде усунений від виконання службових обовʼязків, зауважують у дописі.

Раніше пресслужба СБУ повідомила LIGA.net: Гладкого перевіряли у 2020-му щодо доступу до державної таємниці – і претензій тоді не було. Безпосередньо перед новим призначенням його не перевіряли, оскільки це не передбачено законодавством, заявили у відомстві.

Раніше навколо призначення Гладкого виник скандал: так, нардепка Безугла заявила, що той нібито був підозрюваний у державній зраді та шпигунстві, має дружину з паспортом РФ, а його донька нібито виступала на спортивних змаганнях за Росію.

Цю ж інформацію повідомляв й OSINT-проєкт Deepstate, додаючи відповідні скриншоти.

Двоє колишніх військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ також не змогли підтвердити LIGA.net, що Гладкому висували підозру.

Читайте також: ЗСУ використовують на фронті понад 170 зразків безпілотних систем – командувач Сухаревський