"Будет интересно". Военные резервы России меньше, чем предполагалось – министр обороны ФРГ

Глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт считает, что оставшиеся резервы российских вооруженных сил значительно меньше, чем думали на Западе

Кристин Ламбрехт (Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Россия понесла значительные потери в живой силе и технике в Украине, а последствия последнего контрнаступления Киева могут показать, что военные резервы Москвы меньше, чем предполагалось. Об этом Ламбрехт заявила в интервью Reuters.

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"Представление о том, что российские силы имеют в своем распоряжении практически неограниченные военные средства… не соответствует действительности", – сказала министр.

Она отметила, что России необходимо отремонтировать большое количество техники, а новые военные набираются с трудом.

"Будет очень интересно посмотреть, насколько велики на самом деле оставшиеся резервы российских вооруженных сил. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, вероятно, думали изначально", – сказала Ламбрехт.

Однако глава Минобороны ФРГ предупредила, что Россия пока далека от поражения и по-прежнему "имеет различные военные варианты".

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