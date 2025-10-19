"Заметят в России". Министр обороны Германии поддержал возвращение всеобщего призыва

Борис Писториус (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Возвращение всеобщего призыва и учет всех военнообязанных в Германии стало бы средством сдерживания для России, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью таблоиду Bild.

"Кстати: когда мы снова будем проводить призыв всех мужчин одного года рождения и собирать данные обо всех годных к военной службе, это также будет замечено в России. Другими словами: это тоже является средством сдерживания!", – заявил политик.

Писториус назвал решающим для себя то, что 16 октября законопроект о возвращении призыва на службу находится в парламенте – и теперь депутаты будут рассматривать документ согласно процедуре.

"Мы, как министерство, конечно же, также примем участие в этом процессе. Да, нам нужен обязательный, общенациональный призыв мужчин", – акцентировал министр.

Он отметил, что если в Германии будет введено военное положение, то согласно Конституции обязательная служба в армии снова вступит в силу: "Тогда мы должны знать, кто готов к службе, а кто нет. Сейчас мы не можем проводить всеобщий призыв".

Чиновник объяснил, что когда в 2011-м в Германии была приостановлена обязательная служба, то также были ликвидированы районные военные комиссариаты и прекращен сбор данных.

"Это была серьезная ошибка! Сейчас мы создаем новые, современные структуры. С середины 2027 года мы будем готовы. Тогда мы сможем снова проводить всеобъемлющий призыв", – добавил Писториус.