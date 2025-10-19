"Помітять у Росії". Міністр оборони Німеччини підтримав повернення загального призову

Борис Пісторіус (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Повернення загального призову та облік усіх військовозобов'язаних у Німеччині стали б засобом стримування для Росії, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю таблоїду Bild.

"До речі: коли ми знову проводитимемо призов усіх чоловіків одного року народження й збиратимемо дані про всіх придатних до військової служби, це також буде помічено в Росії. Іншими словами: це теж є засобом стримування!", – заявив політик.

Пісторіус назвав вирішальним для себе те, що 16 жовтня законопроєкт про повернення призову на службу перебуває у парламенті, – і тепер депутати розглядатимуть документ згідно з процедурою.

"Ми, як міністерство, звичайно, також візьмемо участь у цьому процесі. Так, нам потрібен обов'язковий, загальнонаціональний призов чоловіків", – акцентував міністр.

Він зауважив, що якщо у Німеччині буде запроваджено воєнний стан, то згідно з Конституцією обов'язкова служба в армії знову набуде чинності: "Тоді ми повинні знати, хто готовий до служби, а хто ні. Наразі ми не можемо проводити загальний призов".

Посадовець пояснив, що коли у 2011-му у Німеччині було призупинено обов'язкову службу, то також було ліквідовано районні військові комісаріати й припинено збір даних.

"Це була серйозна помилка! Зараз ми створюємо нові, сучасні структури. З середини 2027 року ми будемо готові. Тоді ми зможемо знову проводити всеосяжний призов", – додав Пісторіус.